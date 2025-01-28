Bursa’da korku dolu anlar! Binanın zemini kaydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da korku dolu anlar! Binanın zemini kaydı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat alanında yapılan kazı sonrası çevrede heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle 4 katlı bir binada yaşayan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, binada yaşayan bazı aileler evlerini terk etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki arsada başlayan inşaat çalışması nedeniyle 12 Ocak Pazar günü toprak kayması meydana geldi. Binanın kaydığını düşünerek panikleyen bina sahipleri hemen yetkilileri aradı. Nilüfer Kaymakamlığı'nın talimatıyla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede toprak kayması yaşandığını ancak ciddi bir durum olmadığını tespit etti.

aw379145-03.jpg

DEPREM NEDENİYLE PANİKLEDİLER

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem sebebi ile bir kez daha panikleyen vatandaşlar sokağa çıktı. Evlerine girmeye korkan bina sakinleri bir kez daha belediye yetkililerini arayıp bilgi verdi. Belediye ekipleri, yaptığı çalışma sonrası binada kısmi kayma meydana geldiğini fakat bunun risk oluşturmadığını tespit etti. Kaymakamlık ve belediye dileyen vatandaşlara istinat duvarı örülene kadar konaklama imkanı sunulacağını belirtti. Kolonlarda çatlak meydana gelmemesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, belediye yetkililerince müteahhit firmaya gerekli önlemleri alması için süre verildi.

aw379145-01.jpg

'HEYELAN MEYDANA GELDİ'

Korku dolu anlar yaşayan bina sakini Melek Kılıçar, "Burada çalışan inşaat firması çok yakın kazı yaptı, dolayısıyla buralarda bir heyelan meydana geldi. Geçtiğimiz haftada yağan yağmurla birlikte bir kısmı daha kaymıştı. Bugün de deprem oldu biz de sarsılınca korkup panikledik. Belediye yetkileri geldi, binada çok hafif bir kayma meydana geldiğini ifade etti. Fakat yıkıma sebep olacak düzeyde değilmiş. Bize dilersek otelde kalma imkanı sundular. Ama biz şimdilik evde kalmayı tercih ettik" diye konuştu.

aw379145-06.jpg

aw379145-05.jpg

aw379145-02.jpg

Son Haberler
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Erzincan’da buz gibi hava hakim
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Bir alkol grubuna daha zam geldi! Zamların ardı arkası kesilmiyor...
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Depremde yıkılan Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden Müdüroğlu: 'Asli kusurlu' çıkan sanıkların gereken cezayı almalarını ve cezaevine girmelerini istiyoruz
Asya borsaları pozitif seyrediyor. Japonya hariç (28 Ocak 2025)
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta programı: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak