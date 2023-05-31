Bursa'da kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına otomobille daldı

Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Bursa'da kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına otomobille daldı

(DHA) Olay, İnegöl ilçesi, Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 36’ncı haftasında Galatasaray’ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

taraftar-arac-1.jpg

Altay Caddesi’nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı.

Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.

taraftar-2.jpg

Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

taraftar-3.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

taraftar-4.jpg

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Yusuf Y.’nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Galatasaray Florya'da. Şampiyon takım taraftarıyla buluştu. Büyük bir coşku
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a indi
Galatasaray taraftarı büyük bir coşkuyla şampiyonu bekliyor
Öne Çıkanlar
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Son Haberler
Dev banka TL'nin değer kazanmasını sağlayacak formülü açıkladı. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek Ekonomi
Dev banka TL'nin değer kazanmasını sağlayacak formülü açıkladı. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek
WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi Güncel
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi
Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı
Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Güncel
Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
FBI, Biden belgesini Kongre'ye vermedi Dünya
FBI, Biden belgesini Kongre'ye vermedi