Bursa'da lunapark ve çocuk oyun grubu üreten fabrikada büyük yangın

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde çocuk oyun grubu ve lunapark üreten Galip Sakder'e ait Starpark isimli fabrikada çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da lunapark ve çocuk oyun grubu üreten fabrikada büyük yangın

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Kırmızı Cadde üzerindeki Starpark isimli fabrikada 22.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

aw904350-03.jpg

Çocuk oyun grubu ve lunapark imal edilen fabrikadaki hammaddeler polyester ve kauçuk olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Yangın 1,5 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alınırken, dumanlardan etkilenen bazı itfaiyecilere 112 ekipleri müdahale etti. Bazı itfaiyecilere de ayran ikram edildi.

aw904350-05.jpg

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek itfaiyenin yöneticilerinden bilgi aldı.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve ailesi de yangını endişeli gözlerle izledi.

Yangının yan taraftaki kimyasal üretim yapan büyük fabrikaya sıçramaması da büyük bir faciayı önledi.

aw904350-13.jpg

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Saat 22.10 civarı yangın başlamış ve bize ihbar edilmiş. Birkaç dakika içerisinde arkadaşlar burada oldular. Yakın noktada oldukları için. Şu an tüm araçlarla müdahale ediliyor. Hızlı müdahale olduğu için bitişiğindeki fabrikalara sıçrama tehlikesi şu an yok. Yani lokal anlamda konuyu çözümleyebilmek adına arkadaşlarımızın gayreti var. Büyük geçmiş olsun. Çok eski bir fabrika değil. On dört on beş senelik fabrika. Lunapark oyun yani çocuk oyun grupları üreten lunapark malzemeleri üreten bir fabrikamız. Star Park olarak üretim yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına da ürün satan bir fabrikamız. Bildiğimiz ve tanıdığımızda bir abimizin fabrikası. Şimdi gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.

Yanan fabrika ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ise dron ile havadan görüntülendi. (İHA)

aw904350-04.jpg

aw904350-06.jpg

aw904350-07.jpg

aw904350-09.jpg

aw904350-15.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Deprem bölgesinde görenleri şaşırtan olay: Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım Yaşam
Deprem bölgesinde görenleri şaşırtan olay: Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım
Muğla'da akıl almaz olay: Cadde ortasında kendini ateşe verdi Yaşam
Muğla'da akıl almaz olay: Cadde ortasında kendini ateşe verdi
Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı Yaşam
Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı
Manisa'yı sağanak vurdu: Üzüm bağları göle döndü Yaşam
Manisa'yı sağanak vurdu: Üzüm bağları göle döndü
Eskişehir’de akademisyene silahlı saldırı. 14 Mayıs’ta MHP'nin milletvekili adayıydı Güncel
Eskişehir’de akademisyene silahlı saldırı. 14 Mayıs’ta MHP'nin milletvekili adayıydı
Avrasya Tüneli gece trafiğe kapatıldı Yaşam
Avrasya Tüneli gece trafiğe kapatıldı