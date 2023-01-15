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Makas atarak giden araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bursa'da bir hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:39
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Bursa'da makas atan hafif ticari araç, motosikleti altına aldı

Makas atarak giden araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Bursa'da makas atan hafif ticari araç çarparak altına alma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, O.K. (19) idaresindeki 116 ANU 206 plakalı hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken; o esnada trafikte seyir halinde olan Mahmut Demirci (20) idaresindeki 16 ANB 308 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mahmut Demirci 42 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Demirci'nin yardımına ilk önce çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Demirci'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşananları anlatan Mahmut Demirci, "Dükkanımı kapattıktan sonra Ankara Yolu Caddesi'nde 75-80 kilometre hız civarında seyir halindeyken arkamdan büyük bir ses duydum. Arkamdan gelen hafif ticari araç yanımdaki otomobili sollarken arkama geldi ve vurdu. Vurmasıyla ben zaten 42 metre boyunca yerde sürüklendim. Yaralanmalar ve zedelenmelerim var. Vuran kişinin ailesi duyduğuma göre, babası ilk kazası bir şey olmaz, bir şey çıkmaz demiş. İnsanlık ölmüş, bir kere hastaneye geçmiş olsun demeye bile gelmediler.

 

(Kaynak: İHA)

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