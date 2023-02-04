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Okul servis ücretlerine ara zam geldi. En kısa mesafe ne oldu

Bursa’da okul servis ücretlerine ara zam yapıldı. En kısa mesafe ise 600 TL oldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:11
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Bursa'da okul servis ücretlerine zam geldi

Okul servis ücretlerine ara zam geldi. En kısa mesafe ne oldu
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2023 yılıyla beraber Bursa'da 12 Eylül 2022'te başlayan ve 16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul servis araçlarına uygulanan tarifeye bugün itibarıyla ara zam yapıldı.

Gelen ara zamdan sonra, 0-3 kilometre arası olan güzergahlara yüzde 30 oranında yapılan zamla birlikte 465 TL'den 600 TL'ye, 3-5 kilometre olan güzergahlarda yüzde 30 oranında yapılan zamla sonrası 520 TL'den 675 TL'ye yükseldi.

TGRT'nin haberine göre zamlı fiyatlar şöyle:

- 0-3 kilometre arası olan güzergah, 465 TL'den 600 TL'ye,

- 3-5 kilometre olan güzergah, 520 TL'den 675 TL'ye,

- 5-7 kilometre olan güzergah yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye,

- En uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

KONYA’DA DA YAPILDI

Konya'da yeni yılla birlikte okul servis ücretlerine de artış yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başında en kısa mesafe okul servis ücreti 4 bin 050 TL, en uzun mesafe ise 5 bin 400 TL olarak belirlenmişti.

4 Ocak 2023 itibariyle en kısa mesafe ücretinde 610 TL en uzun mesafede se 810 TL artış yapıldı.

Artış sonrası Konya’da 2023 okul servis ücret tarifesi şöyle oldu:

0-3 kilometre: 4.660 TL

0-6 kilometre 5.175 TL

0-12 kilometre 5.695 TL

0-20 kilometre 6.210 TL.

Sezon başında bin 250 TL olan rehber personel ücret de yıllık bin 440 TL’ye yükseldi.

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