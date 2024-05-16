Bursa'da ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı

Bursa'da 2024 yılında orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak kurum ve kuruluşların temsilcileri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Toplantıda Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlık yaptı ve 23 maddeden oluşan kararlar açıklandı.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı açıklamada, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuruyan ot ve ağaçların orman yangınlarına neden olabilecek birçok faktörü beraberinde getirdiğini belirtti. Yaz aylarında oluşabilecek yangınlarla mücadelenin koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Güvenlik güçleri, orman müdürlükleri ve yerel yönetimlerin alacakları tedbirlerin, yapılan planlamaların ve çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Bursa Valisi, yangınların felakete dönüşmeden önce kısa sürede kontrol altına alınması gerektiğine inandığını ifade ederek, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Yangınla mücadelede ortak çalışmaların başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.