Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada üç kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Caddesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Ömer A. (52) idaresindeki 26 AJ 897 plakalı otomobil, Kevser B. (37) yönetimindeki 16 ATY 622 plakalı otomobille doğrudan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu ve yol kenarında park edilmiş 16 KMB 80 plakalı bir araca çarparak durabildi.

Kazada her iki sürücü ve 26 AJ 897 plakalı araçta bulunan yolcu Sema A. (48) yaralandı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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