Bursa'da sapık şeyh kabusu. Mağdur kadının anlattıkları mide bulandırdı

Bursa'da, Ticani Tarikatı şeyhi olduğunu iddia eden Ahmet Şahin Uçar hakkında ciddi cinsel istismar iddiaları gündeme geldi. Kadın müritlerinden ‘Ç.’nin savcılığa yaptığı başvuruda anlattıkları kan dondurdu.

BirGün gazetesinden Timur Soykan’ın haberine göre, Eski özel harekât polisi Ahmet Şahin Uçar’ın, YouTube kanalında 40 bin 800 abonesi bulunuyor ve videoları yüz binlerce kişi tarafından izleniyor.

Kadın müritler, Uçar’ın cinsel istismara varan taleplerde bulunduğunu iddia etti. Bir mürit, İbn Arabi kitaplarını okuduktan sonra Uçar'ın videolarını izleyerek kendisiyle iletişim kurduğunu belirtti. Mürit, Uçar'ın "Allah yolunda imtihan" ve "Sırlar vereceğim" gibi ifadelerle kendisinden çıplak fotoğraf ve video istediğini anlattı. Olayların başında Uçar’ın kendisini bir mürşit olarak tanıtması ve kadınları "Bacıyan" isimli bir gruba alması yer alıyor. Burada, Uçar'ın "Mürşitler müritlerini sır ehli olup olmadıklarını anlamak için imtihan eder" şeklindeki söylemleriyle müritler üzerinde psikolojik baskı kurduğu iddia ediliyor.

"SIR OLARAK KALACAK"

Yaşanan süreçte mürit, Uçar’ın "Bana çırılçıplak gel" demesi üzerine şok olduğunu ve bu durumu başlangıçta bir imtihan olarak değerlendirdiğini söyledi. Uçar'ın, sırlar vermek için müritlerin fiziksel açıdan teslimiyet göstermelerini beklediği iddiaları gündeme geldi.

Mürit, Uçar’ın kendisine sürekli "Sır olarak kalacak" ifadesiyle cinsel içerikli fotoğraflar göndermesini talep ettiğini ve bu sürecin kendisini manevi olarak nasıl etkilediğini anlattı. "O anda aklım tamamen gitti" diyen mürit, Uçar’ın dinî metinlerden yaptığı alıntılarla onu etkilediğini ve her şeyin normal olduğunu düşünmesine yol açtığını belirtti.

"İĞRENÇLİKLER YAPABİLİRSİN"

Mürit, şeyhin iki kadınla birden birlikte olmaktan bahsettiğini söyleyerek, 'Hayal mertebesi çok büyük güç. Sınırsız hayal et diyor. Bütün iğrençlikleri de yapabilirsin' dediğini aktardı.

“KIZIMIN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM”

Şeyhin daha sonra kızının fotoğrafını istediğini aktaran Mürit, “Sadece yüzünün fotoğrafını gönderdim. Hayal ediyor güya. Ve diyordu ki; “Senin sülaneni… Seni kayıtlarından kurtarıyorum. Seni terbiye ediyorum. Bunlara alış.Bir gün ben bunu dedim, Ben şeriatı seviyorum, şeriatı yaşıyorum dedim. Tabii şeriatı yaşayacaksın ama şeriatı bana da yaşatacaksın. Benle her şeyi yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok, her şey normal diyordu” ifadelerini kullandı.