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Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi

Bursa'da işçileri taşıyan 3 servis aracı kaza yaptı. Yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:17
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Bursa'da servis kazası

Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da işçi taşıyan üç servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada, yaralanan 15 işçi bölgedeki hastaneye kaldırılırdı. Yaralıları almak için gelen bir ambulans ise çamura saplandı.

3 SERVİS ARACI BİRBİRİNE ÇARPTI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçileri taşıyan 16 S 4659 plakalı servis aracı İrfaniye Kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan 16 S 4309 ile 16 S 0360 plakalı servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı.

15 İŞÇİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 15 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kısa süreliğine kapatırken, yaralılar kendileri için gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI

Olay yerine gelen bir ambulans ise yol kenarındaki çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan ambulansı başka bir ambulansa bağlanan halatla kurtarıldı.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle kapanan trafik kısa süre sonra tekrar açıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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