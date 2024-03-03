Bursa’da sihirli mantar operasyonu

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Asayiş ekipleri tarafından, uyuşturucu satışı, temini ve kullanımını engellemek amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, F.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, F.A.’nın ikametinde yaptığı aramada; 19,1 gram marihuana, 14,5 gram esrar, 9,4 gram kullanılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek derecede tehlikeli olan sihirli mantar ile 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve içiminde kullanılan sigara kâğıdı ele geçirdi.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.