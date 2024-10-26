Bursa'da silahlı kavga

Kaynak: İHA
Bursa'da silahlı kavga

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavgada B.S. (53), silahla C.A.'ya (49) ateş etti. Ayağından vurulan C.A. yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahla vurulan C.A., sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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B.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

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