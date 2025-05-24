Bursa’da taksiciyi rehin alan gaspçı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da taksiciyi rehin alan gaspçı yakalandı

Bursa’da yolcu olarak bindiği taksi şoförünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasbeden B.G., polis operasyonuyla yakalandı

Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. B.G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan B.G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.

Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. B.G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli B.G., "Sen niye kaçırdın adamları? Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Taksi şoförü "Bana 800 lira verdin ağabey" deyince, B.G. de "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasbetti. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu B.G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan BG., tutuklandı.

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

Bursa’da taksiciyi rehinAlan Gaspçı

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