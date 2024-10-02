Bursa’da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı! 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer I. yönetimindeki 16 T 1224 plakalı ticari taksi, Göktürk Y.'nin kullandığı 16 BCE 834 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Göktürk Y. ağır yaralanırken, arkasında bulunan Hamza T. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerindeki araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda çeşitli kırıklar olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ticari taksi sürücüsü Cafer I. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.