Bursa’da tıra çarpan kamyonet karşı şeride geçti

Kaynak: İHA
Bursa’da tıra çarpan kamyonet karşı şeride geçti
Bursa’da tıra çarpıp karşı şeride geçen kamyonet 70 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu Yeniköy kavşağı yakınlarında saat 22.00 sıralarından meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Bursa yönünden Yalova’ya doğru seyir halinde olan Y.E. (21) yönetimindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan M.H. (30) idaresindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyonetin aşırı süratli olduğu belirlenirken, 70 metre sürüklendikten sonra karşı bariyere çarparak durabildiği öğrenildi. Kaza esnasında karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemiş olması faciayı önüne geçmiş oldu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyonet sürücüsü Y.E., daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilirken, sürücünün kazayı hafif yaralı atlattığı öğrenildi.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

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