﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü

Kazada minibüsün sürücüsü Şafak Kıran (61) ile yanındaki Reşit Timaçin (46) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Bursa-İzmir karayolu Gölkıyı mevkiinde meydana geldi.

İzmir istikametine giden Şafak Kıran'ın kullandığı 26 AB 233 plakalı kapalı kasa minibüs, benzinlikten kontrolsüz şekilde yola çıkan Yunus Çayır yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrasında minibüsün sürücüsü Şafak Kıran ve yanındaki Reşit Timaçin araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca çalışarak Kıran ve Timaçin'i sıkıştıkları yerden kurtardı.

Ancak, yapılan sağlık kontrolü sonucu Kıran ve Timaçin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü Yunus Çayır'ı gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.