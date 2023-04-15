15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü

Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kapalı kasa bir minibüs kontrolsüz bir şekilde karayoluna çıkan bir TIR'a arkadan çarptı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:54
Takip Et

Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü

Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
+
Aa
-

Kazada minibüsün sürücüsü Şafak Kıran (61) ile yanındaki Reşit Timaçin (46) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Bursa-İzmir karayolu Gölkıyı mevkiinde meydana geldi.

İzmir istikametine giden Şafak Kıran'ın kullandığı 26 AB 233 plakalı kapalı kasa minibüs, benzinlikten kontrolsüz şekilde yola çıkan Yunus Çayır yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrasında minibüsün sürücüsü Şafak Kıran ve yanındaki Reşit Timaçin araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca çalışarak Kıran ve Timaçin'i sıkıştıkları yerden kurtardı.

Ancak, yapılan sağlık kontrolü sonucu Kıran ve Timaçin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü Yunus Çayır'ı gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
4
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.