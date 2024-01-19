Bursa'da variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi. 1 gözaltı

Kaynak: DHA
Bursa'da variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi. 1 gözaltı
Bursa'da polis ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, polis ekiplerine gelen ihbarda kaçak ve sahte içki üretimi ve satışına yönelikb Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİLER İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri sahte içkilere imha etmek üzere el koyarken şüpheli kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan inceleme başlatıldı.

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