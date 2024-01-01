Bursa’da yaya hafriyat kamyonun altında kaldı

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramadan K.’ya çarptı. Hafriyat kamyonunun altına kalan Ramadan K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramadan K., daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.