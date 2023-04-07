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Bursa'da yolların kapanacağı tarih açıklandı

Bursa’nın Fetihi’nin 697’nci yıl dönümü sebebiyle trafiğe kapanacak yollar ve tarih belli oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:48
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Bursa'da yollar kapanacak

Bursa'da yolların kapanacağı tarih açıklandı
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Bursa'da 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetihi’nin 697’nci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhları açıkladı.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"8 Nisan Cumartesi günü 17.30 ile 19.30 saatleri arasında Tophane Saltanat Kapı önünden fetih yürüyüşü yapılacağından, Ordu Evi önünden - Temiz Caddesi Çakırhamam Kavşağı - Cemalnadir Caddesine (Zaferplaza lambalara) çıkış istikametleri, Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Setbaşı istikametinden İnönü Caddesine geliş güzergâhlarında tören öncesi ve tören süresince araç trafiğine kapatılacaktır. Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Çekirge - Dikkaldırım- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı- Oulu Caddesi - İzmir yolu Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

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