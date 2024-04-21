Bursa’da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Bursa’nın ilçenin kırsal Çitli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Kenan Az isimli vatandaşın bahçesindeki kümeste beslediği tavuklardan teki 20 gün önce kuluçkaya yattı. Yumurta kırıldığında 9 civciv yumurtadan çıkarken, civcivlerden biri yumurtanın içinden 4 ayaklı olarak çıktı.
“4 BACAĞI VAR YÜCE RABBİM NELER YARATIYOR”
Civciv yürümekte zorlanırken, olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Kenan Az, “4 bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor” ifadelerini kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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