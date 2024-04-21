Bursa’da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Kaynak: DHA
Bursa’da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Bursa’da kuluçkaya yatan tavuğun yumurtası kırılınca tavuğun sahibi şaşkına döndü. Tavuğun 9 yavrusundan biri, yumurtanın içinden 4 ayaklı olarak çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’nın ilçenin kırsal Çitli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Kenan Az isimli vatandaşın bahçesindeki kümeste beslediği tavuklardan teki 20 gün önce kuluçkaya yattı. Yumurta kırıldığında 9 civciv yumurtadan çıkarken, civcivlerden biri yumurtanın içinden 4 ayaklı olarak çıktı.

“4 BACAĞI VAR YÜCE RABBİM NELER YARATIYOR”

Civciv yürümekte zorlanırken, olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Kenan Az, “4 bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor” ifadelerini kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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