Bursa’da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Bursa’da kuluçkaya yatan tavuğun yumurtası kırılınca tavuğun sahibi şaşkına döndü. Tavuğun 9 yavrusundan biri, yumurtanın içinden 4 ayaklı olarak çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.