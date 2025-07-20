Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Bursa İnegöl’de cip ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 60 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Y. (18) idaresindeki 16 BDR 650 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar O. (60) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletten düşen Yaşar O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine yastık getiren vatandaşlar, yaralının başının altına koyarak rahat etmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

Bursa’da yürekleri ağza getiren çarpışma!

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