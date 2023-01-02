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Zift deposunda yangın çıktı

Bursa’da bir zift deposunun şantiye alanında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:04
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Bursa’da zift deposunda yangın

Zift deposunda yangın çıktı
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İHA

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi, Şan Sokak üzerinde bulunan bir zift deposunun şantiye alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, şantiye alanında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri ise meydana gelen yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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