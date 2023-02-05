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Bursa’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa’da lüks otomobillerin birbirine girdiği zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:28
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Bursa’da zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik’te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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