Bursa'daki anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı. Öğrenci yurdu boşaltıldı

Yangının binalara yaklaşmasını önlemek için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da boşaltılmaya başlandı.

Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, cami inşaatının bulunduğu alanda toplandı.

Kampüs içinde veterinerlik fakültesine ait başta atlar olmak üzere hayvanlar da tahliye edildi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uludağ Üniversitesi kampüsünde korkutan yangın havadan görüntülendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi. Yangının ilk dakikalarındaki ısı haritasının görüntüsü yangının boyutlarını ortala koydu. Veterinerlik Fakültesi'nde bulunan hayvanlar da kampüsten çıkarıldı.

Muhtemel bir kötüye gidiş durumu için de Tıp Fakültesi Hastanesi için de acil durum planları devreye sokuldu.

YANGIN YOLÇATI MAHALLESİNDE BAŞLADI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde saat 14.30 civarında başlayan anız yangını büyüyerek yakındaki Uludağ Üniversitesi'nin kampüs içindeki ormanlık alana sıçradı. 9 bin dönümlük sık çam ağaçlarıyla kaplı kampüs içindeki orman yanmaya başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve polise ait 40'tan fazla kara aracı, 4 helikopter 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte 150'den fazla personel yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

Hızla devam edilen söndürme çalışmalarına ara ara etkili olan rüzgarın engel olduğu belirtildi. Yangından kampüs içindeki ormanlık alanın yarısının etkilendiği açıklandı.