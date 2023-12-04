Bursa'daki deprem İstanbul depremini tetikler mi. Uzmanından kritik açıklama

AFAD, merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem başta Bursa ve İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kendisini etkili şekilde hissettirirken, akıllara olası İstanbul depremi geldi. Marmara’da yaşanan bu depremin etkilerini ve olası İstanbul depremiyle ilgili Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu yaşanan depremler sonrası İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE BUGÜNLERDE TAM BİR DEPREM KISKACINDA”

Elips Haber'den Sümeyye Aksu'ya değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Gemlik’teki sarsıntının, beklenen İstanbul depremini tetikleyip, tetiklemeyeceğine de açıklama getirdi.

Gemlik depreminin orta büyüklükte bir deprem olduğunu ve çok fazla artçı depremin olmayacağına dikkat çeken Kasapoğlu, “Kamuoyunun bilmesi gereken gerçek şu ki; Türkiye bugünlerde tam bir deprem kıskacında. Doğudan batıya, güneyden kuzeye aktif faylarımızda her an irili ufaklı birçok depremi bekleyebiliriz. Çünkü Türkiye’de ki depremleri tetikleyen ana mekanizma Anadolu’nun Güney Doğusu’ndaki Arap Plakasının kuzeye doğru hareket etmesidir. Ne yazık ki bugünlerde Arap Plakası hareketli ve bu hareket sonucunda Anadolu, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Doğu Anadolu Fayı arasında sıkışarak Batı’ya doğru kaymakta. Bu da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fayı üzerindeki depremleri tetiklemekte” dedi.

“DOĞRUDAN İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Gemlik’teki depremin orta büyüklükte bir deprem olduğunu kaydeden Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kuzey Anadolu Fayı Marmara’ya girdikten sonra 3 kola ayrılıyor; Kuzey kolu, orta kolu ve güney kolu. Bu deprem orta kol üzerinde olmuştur. İstanbul için beklediğimiz deprem ise Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara içindeki kuzey kolu üzerindedir. Onun için doğrudan İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu değil. Dediğim gibi Arap Plaka’nın harekatı Türkiye’nin tümünü etkilemekte”

"HEM HİÇ OLMAYACAK GİBİ HEM DE HEMEN YARIN OLACAKMIŞ GİBİ"

İstanbul depreminin bu tetiklemelerin hedefinde olduğunu da belirten Kasapoğlu, “Ama ne zaman olacağını kestirmememiz kesinlikle mümkün değil. O nedenle hep söylediğim gibi hem hiç olmayacak gibi hem de hemen yarın olacakmış gibi almamız gereken önlemleri hiç zaman yitirmeden bir an önce almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.