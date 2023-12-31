Bursa'daki deprem İstanbul depreminin habercisi mi? Ahmet Ercan açıkladı

Dün akşam saat 23.43’te Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliğinin 13.1 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

BURSA DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?

Deprem bilimcilerin Marmara Bölgesi’nde meydana gelmesini beklediği "olası İstanbul depremi" konusu dün gerçekleşen Bursa depremi sonrası yeniden gündeme geldi. Bu depremlerin öncü deprem olup olmadığı merak konusu olmuştu.

AHMET ERCAN AÇIKLADI ÖNCÜ OLDUĞUNU SANMIYORUM

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından bu soru işaretine yanıt verdi.

Ercan’ın paylaşımında “Gürsu - Kestel ilerde Bursa için orta büyüklükte deprem beklediğim odak. Saat 23.43'de 13 km derinde olan 3,7'lik depremcik, jeofizik olarak odak konumunu belirtiyor. Ancak öncü olduğunu sanmıyorum." dedi.