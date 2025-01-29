Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Deprem uzmanından korkutan açıklama

Düzenleme: Kaynak: CNN Türk
Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Deprem uzmanından korkutan açıklama

Çanakkale ve Bursa'da meydana gelen depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, aktif fayları işaret etti. Tüysüz, Marmara'ya kıyısı olan ilçelerde şiddetli bir deprem yaşanacağı konusunda uyardı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4 büyüklüğündeki depremle Çanakkale'deki 5.3'lük depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu iki depremin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soruyu yanıtladı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Tüysüz, "Küçük bir depremin büyük bir depremi tetiklemesi çok ender görülebilecek bir deprem. Genellikle tetikleme dediğimiz şey 6'nın, 7'nin üzerinde deprem olduğu zaman. Onu oluşturan fayın çevresindeki depremlerin tetiklenmesidir. Bursa'nın, Çanakkale'nin, Marmara'nın içerisi gibi 100 km uzaktaki bir yeri tetiklemesi söz konusu değil" dedi.

Diyarbakır’da büyük çalışma! Ameliyatlar depremde de durmayacakDiyarbakır’da büyük çalışma! Ameliyatlar depremde de durmayacak

"KIRILMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR FAY VAR"

130 kilometrelik bir faydan bahseden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Tekirdağ açıklarından başlayarak adalar önlerine kadar kırılmasını beklediğimiz bir fay var. Bu tabii bir defada da kırılabilir, birçok defa 6, 6 buçuk gibi depremler üreterek de kırılabilir" ifadelerini kullandı.

"FELAKET KAPIMIZDA"

Muhtemel depremde 1 milyona yakın binanın yıkılması beklenirken Tüysüz, "Bunların 700 bini muhtemel depremde etkilenecek. Bir an önce depreme karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi taktirde çok büyük bir felaket kapımızda" diye konuştu.

Son Haberler
45 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Sektöründe liderdi
45 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Sektöründe liderdi
Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni karar
Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni karar
Depremzede ailenin konteyneri alevlere teslim oldu
Depremzede ailenin konteyneri alevlere teslim oldu
Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Deprem uzmanından korkutan açıklama
Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Deprem uzmanından korkutan açıklama
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu