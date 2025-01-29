Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Deprem uzmanından korkutan açıklama

Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4 büyüklüğündeki depremle Çanakkale'deki 5.3'lük depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu iki depremin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soruyu yanıtladı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Tüysüz, "Küçük bir depremin büyük bir depremi tetiklemesi çok ender görülebilecek bir deprem. Genellikle tetikleme dediğimiz şey 6'nın, 7'nin üzerinde deprem olduğu zaman. Onu oluşturan fayın çevresindeki depremlerin tetiklenmesidir. Bursa'nın, Çanakkale'nin, Marmara'nın içerisi gibi 100 km uzaktaki bir yeri tetiklemesi söz konusu değil" dedi.

Diyarbakır’da büyük çalışma! Ameliyatlar depremde de durmayacak

"KIRILMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR FAY VAR"

130 kilometrelik bir faydan bahseden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Tekirdağ açıklarından başlayarak adalar önlerine kadar kırılmasını beklediğimiz bir fay var. Bu tabii bir defada da kırılabilir, birçok defa 6, 6 buçuk gibi depremler üreterek de kırılabilir" ifadelerini kullandı.

"FELAKET KAPIMIZDA"

Muhtemel depremde 1 milyona yakın binanın yıkılması beklenirken Tüysüz, "Bunların 700 bini muhtemel depremde etkilenecek. Bir an önce depreme karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi taktirde çok büyük bir felaket kapımızda" diye konuştu.