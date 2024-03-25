Bursa'daki rüzgar Yeniden Refah çadırını yıktı

Kaynak: İHA
Bursa'daki rüzgar Yeniden Refah çadırını yıktı
Bursa'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında 15 Temmuz meydanında bulunan siyasi partilerin çadırı zarar görürken YRP çadırı yıkıldı.

Bursa’da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde de devam eden rüzgarın hızı saatte 63 kilometre hıza kadar ulaştı.

Bugün öğle saatlerinde rüzgarın hızının saatte 75 kilometre olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte gün boyunca sağanak yağmur tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise en yüksek 21, en düşük 8 derece olacak. Yarın rüzgar şiddetini azaltacak ve Bursa parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Bunun yanı sıra, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışma yapan bazı siyasi parti stantlarının rüzgara dayanamayarak yerle bir oldu.

Meydandaki çadırlardan YRP’nin çadırı ise şiddetli rüzgar sonrasında yıkıldı.

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