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Tarihi camide yangın çıktı

Bursa’nın tarihi camilerinden biri olan Paşalar Aşağı Mahalle Camii, kül olmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:02
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Bursa'daki tarihi camide yangın çıktı

Tarihi camide yangın çıktı
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İHA

Yangın, sabah saat 06.00'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir asırlık tarihiyle bölgenin en eski camilerden bir olan Paşalar Aşağı Mahalle Camii’nden dumanlar yükseldi. Kadınların namaz kıldığı mahfil alanda başlayan yangını hayvanlarına bakmak için ahıra giden mahalle sakinleri fark etti.
Halıların tutuşarak ahşap bölmelere sıçradığı alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Elektrik tesisatına bağlı halı altı ısıtmasından çıktığı öğrenilen yangın sonrası kadınlar mahfili kullanılmaz hale gelirken, camide hasar oluştu.

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