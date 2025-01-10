Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen 3 çocuktan film gibi hırsızlık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terk edilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini tespit etti.
Bu kadarı da pes! Asırlık camide hırsızlık yapıp kayıplara karıştı
Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.
Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.