Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen 3 çocuktan film gibi hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: AA
Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen 3 çocuktan film gibi hırsızlık

Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terk edilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini tespit etti.

Bu kadarı da pes! Asırlık camide hırsızlık yapıp kayıplara karıştıBu kadarı da pes! Asırlık camide hırsızlık yapıp kayıplara karıştı

Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

aa-20250110-36708354-36708349-bursadan-caldiklari-otomobille-manisaya-gelen-3-cocuk-sucustu-yakalandi.jpg

aa-20250110-36708354-36708350-bursadan-caldiklari-otomobille-manisaya-gelen-3-cocuk-sucustu-yakalandi.jpg

aa-20250110-36708354-36708351-bursadan-caldiklari-otomobille-manisaya-gelen-3-cocuk-sucustu-yakalandi.jpg

aa-20250110-36708354-36708352-bursadan-caldiklari-otomobille-manisaya-gelen-3-cocuk-sucustu-yakalandi.jpg

aa-20250110-36708354-36708353-bursadan-caldiklari-otomobille-manisaya-gelen-3-cocuk-sucustu-yakalandi.jpg

Son Haberler
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gaziantep'te traktör faciası!
Guardiola, Marmoush ile ilgili ilk kez konuştu
Guardiola, Marmoush ile ilgili ilk kez konuştu
Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı
Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı