Bursaspor için tek şans kaldı

Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan maçta, yeşil-beyazlı ekip, Okan Deniz'in 25. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
İkinci yarıda ofansif değişikliklerle skoru eşitlemeye çalışan Bursaspor, 72. dakikada Yusuf Buğra Koşal'ın golüyle 2-0 geriye düşerek maçı kaybetti.
Ligin bitimine 5 hafta kala 20 puanla düşme hattında kalan ve düşme barajının 14 puan gerisinde bulunan Bursaspor'un kaderi, hafta sonu oynanacak maçların ardından netleşecek.
Bursaspor geride kalan tüm maçları kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.
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