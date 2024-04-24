Bursaspor maçı tehlikede

Diyarbekirspor-Bursaspor arasındaki mücadele, güvenlik endişeleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, bu kararın iptal edilmemesi halinde takımının maça çıkmayacağını ifade etti.

İlk yarıdaki olaylı maçın ardından, Diyarbakırsporlu oyuncuların provokasyonları ve sonrasında alınan ağır cezalar akıllarda kalmıştı.

Başkan Genç, "TFF'nin kararını bekliyoruz. Şu an bir gelişme yok. Bursa'daki maçta seyircimiz vardı, şimdi ise bu kararla Diyarbakır halkı ve şehrimizin imajı zarar görüyor. Eğer durum değişmezse, sahaya çıkmayacağız" şeklinde konuştu.