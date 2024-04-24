Bursaspor maçı tehlikede

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor maçı tehlikede
TFF'nin güvenlik nedeniyle karar aldığı Diyarbekirspor-Bursaspor maçına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbekirspor-Bursaspor arasındaki mücadele, güvenlik endişeleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, bu kararın iptal edilmemesi halinde takımının maça çıkmayacağını ifade etti.

İlk yarıdaki olaylı maçın ardından, Diyarbakırsporlu oyuncuların provokasyonları ve sonrasında alınan ağır cezalar akıllarda kalmıştı.

Başkan Genç, "TFF'nin kararını bekliyoruz. Şu an bir gelişme yok. Bursa'daki maçta seyircimiz vardı, şimdi ise bu kararla Diyarbakır halkı ve şehrimizin imajı zarar görüyor. Eğer durum değişmezse, sahaya çıkmayacağız" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Bursaspor'da kıyamet kopmuş
Bursaspor'da kıyamet kopmuş
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Bursaspor bütün başkanları yan yana dizdi
Bursaspor küme düştü
Bursaspor'dan kovuldu. Disiplinsiz hareketleri sonu oldu
Bursaspor için tek şans kaldı
Bursaspor için tek şans kaldı
Son Haberler
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var
Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar Gündem
Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar