Bursaspor Süper Lig kadrosu kurdu

Teknik direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, Süper Lig tecrübesine sahip 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Transfer tahtasını açan ve 16 yeni oyuncuyla anlaşma sağlayan Bursaspor, 3. Lig'in çok üstünde bir kadro kurdu. Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu, ülke futbolunda önemli isimleri takıma kazandırdı.

Batalla'nın yönetimindeki takımda, daha önce Süper Lig'de forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor.

Bu oyuncuların 6'sı, Yeşil Beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalayan isimlerden oluşuyor ve kariyerlerinin büyük bir kısmını Süper Lig'de geçirdiler.

Bursaspor'un kadrosunda Süper Lig deneyimi en fazla olan isim, kariyerinin tamamını en üst ligde geçiren Muhammet Demir. 32 yaşındaki forvet, 280 Süper Lig maçında forma giydi ve A Milli Takım'da da 2 kez görev aldı.

Takıma geri dönen Musa Çağıran, 265 Süper Lig maçında oynadı. Ahmet İlhan Özek, 177 kez Süper Lig'de mücadele ederken, A Milli Takım formasını da 5 maçta terletti.

İlhan Depe, 126 Süper Lig maçında ter döktü. Mücahit Can Akçay, 17 maçta Süper Lig deneyimi yaşadı. Taha Can Velioğlu ve Furkan Emre Ünver ise birer kez Süper Lig'de forma giydi.