Bursaspor'a şok. Moraller yerle bir oldu

Son olarak Tokat Plevne Belediyespor maçında hem taraftar rekoru kıran hem de karşılaşmadan galip ayrılan Bursaspor’da yükselen moraller bir anda yerle bir oldu.

Bursaspor’un Süper Lig’e veda ettiği 2018-2019 sezonunda son 7 hafta teknik direktörlük görevini yürüten Mesut Bakkal’dan flaş bir hamle geldi.

KULÜBÜ İCRAYA VERDİ

Yeşil-beyazlılardan 1.5 milyon TL’lik alacağı bulunan Mesut Bakkal kulübü icraya verdi.

Bakkal’ın avukatları İbrahim Özlüce Tesisleri’ne giderek icra işlemlerini başlattı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Bursaspor yöneticisi Adnan Batır, Mesut Bakkal’a yüklenerek "Bursaspor'u küme düşürüp, alacağının 3-4 katı faiz isteyen Bakkal ve avukatları Özlüce'ye hacze geldiler" sözlerini sarf etti.