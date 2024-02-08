Bursaspor'dan telefonlara uyarı mesajı geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'dan telefonlara uyarı mesajı geldi
Zor günler geçiren Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Bursaspor'da kulüpten üyelere bilgilendirme mesajı gönderildi.

Üye aidatlarının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli üyemiz;
12. Maddesi Tüzük Genel Kurulumuzda onaylanan tüzüğümüze göre, üye aidatlarınızın ödeme süresi 1 Ocak 30 Nisan arasıdır.
Bu süre içinde yıllık aidatlarını ödemeyen Genel Kurul üyelerimiz, üyelikleri askıya alınır ve Genel Kurullarımızda oy hakkı kaybederler.

Ödeme Yerleri (NAKİT)
Bursaspor Kulübü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri
Merinos Stadyumu
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu altı Bursastore Merkez Mağazası
Şehreküstü Bursastore Mağazası

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bursaspor, TFF 2. Lig 25. hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda sürdüren Bursaspor, Teknik Direktör Ümit Şengül yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

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