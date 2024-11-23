Bursa'yı fırtına vurdu: Ağaçlar, duraklar devrildi

Kaynak: AA
Bursa'yı fırtına vurdu: Ağaçlar, duraklar devrildi

Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı

Bursa'da lodos fırtınası, önünde ne bulduysa devirdi. Ağaçlar yıkıldı, çöp toplama kabini araç üzerine devrildi, otobüs durakları ayakta duramadı.

Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

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Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.

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Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı.

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Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini de taksinin üzerine devrildi.Fırtınada devrilen ya da dalları kırılan bazı ağaçlar da itfaiye ekiplerince kesilerek temizlendi.

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