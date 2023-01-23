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Burun estetiği sonrası dikkat

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, burun estetiği ameliyatklarından sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı ve bazı uyarılarda bulundu. işte o uyarılar…

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:44
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Burun estetiği sonrası nelere dikkat etmeli?

Burun estetiği sonrası dikkat
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Burun estetiği günümüzde en çok talep edilen estetik ameliyatlarından biri. Yüzün tam ortasında yer alan bir organ olması nedeniyle opeasyon sonrası hastada büyük değişimler görülebildiğini belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, rinoplasti dediğimiz burun estetiği görselliğin yanı sıra nefes alma sorunu olan hastalarda sağlık bakımından da büyük fayda sağladığına dikkat çekti.

 

 

Kastamoni, ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

"Burun ameliyatı sonrası bir süre spor yapılmamalıdır. 1 hafta sonra basit yürüyüş gibi egzersizler yapılabilir, 1-2 ay kadar ağır sporlardan kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası burunu koruyan alçı, bant ya da atellerin ıslanmamasına özen gösterilmelidir.

Ameliyat sonrası en az 1-2 ay gözlük kullanılmamalıdır, bu süreç doktorunuzun tavsiyesi ile daha uzun ya da daha kısa olabilir. Buruna darbe almaktan kaçınılmalı, sauna gibi yüze kan akışını artıracak ortamlardan en az 1-2 ay uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası ilk 1-2 hafta biriken kan, akıntı ve kabuklar nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir, iyileşme sürecinde bu tıkanıklık azalacak ve zamanla burnunuz açılacaktır. Bu süreçte doktorunuzun gösterdiği şekilde burun içini yıkamak fayda sağlayacaktır.

Ameliyat sonrası burun cildi en az 3 ay güneşten korunmalıdır. Ameliyattan 1 ay sonra derine dalmadan, baş suyun dışında kalacak şekilde yüzülebilir.

Sigara iyileşme sürecini olumsuz etkileyeceğinden ameliyat sonrası sigara içilmemelidir.

Ameliyat sonrası en az 2 hafta alkol alınmamalıdır. Yaklaşık 7-10 gün süreyle baş 45 derece açıyla kalacak şekilde yatılmalıdır.

Ameliyat sonrası burun bakımı ve yıkanması için verilen sprey ve ilaçlar düzenli, doktorunuzun anlattığı şekilde kullanılmalıdır.

Ameliyat sonrası kan sulandırıcı özellikteki ilaç, yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası göz çevresinde şişlik (ödem) ve morarmalar olması normaldir. Bunlar ilerleyen günlerde azalıp kaybolacaktır. Daha hızlı düzelme için baş yukarıda yatabilir, özellikle ilk 24 saat buruna bası olmayacak şekilde buz uygulayabilirsiniz."

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