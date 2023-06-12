Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan’ın aşk pozu sosyal medyayı salladı

Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Buse Meral ile sevgilisi İdris Nebi Taşkan'dan ilk paylaşım geldi.

Buse Meral ile İdris Nebi Taşkan’ın aşk pozu sosyal medyayı salladı

Buse Meral ve İdris Nebi Taşkan geçtiğimiz ay aşklarını duyuru etmişlerdi. Şimdiye kadar birlikte paylaşım yapmayan ikili, bugün fotoğraf paylaşarak aşklarını belgelemiş oldu. Ünlü çifte fanatiklerinden 'Maşallah' yorumları geldi.

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Buse Meral, Baba dizisindeki Firuze rolüyle adından oldukça bahsettirmişti.

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Şu sıralar Emre Bey ile başrolü paylaştıkları Vermem Seni Ellere dizisinin çekimi için Trabzon'da bulunan Meral, sevgilisi İdris Nebi Taşkan ile fotoğrafını mavi kalp koyarak paylaştı.

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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara kullanıcılardan 'Canım mısınız?', 'Nazar duası enter', 'Fazla mı güzelsiniz' benzer biçimde yorumlarda bulundular.

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