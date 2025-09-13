Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda 4. kez finale yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kiloda ülkemizi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde karşılaştığı Kazak rakibi Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Dünya Şampiyonası'nda daha önce 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Buse Naz, 4. kez final oynayacak.

Milli boksör yarın TSİ 20.00'deki finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile ringe çıkacak.

Maç sonrası TRT Spor'a konuşan Buse Naz Çakıroğlu, "Zor bir maçtı. Asya ülkelerinin bizlerden sonra iyi boksötleri var. Herkes dünya şampiyonluğunu istiyor. Alttan gelen iyi sporcular var. Bugün de onlardan bir tanesiyle karşılaştım. Günlerdir buradayız onun yorgunluğu var. Yarın da final maçı var. Umarım güzel sonuçlar alırız. Büşra ile beraber buradan altınla ayrılırız." dedi.