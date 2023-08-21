Buse Terim ‘rüküşsün’ yorumuna bakın ne cevap verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Buse Terim, doğum gününde giydiği kırmızı siyah elbisesiyle pozlar verdi. Kıyafeti beğenilmeyen Terim, kendisine yapılan ‘rüküş’ yorumlarını cevapsız bırakmadı.

Buse Terim ‘rüküşsün’ yorumuna bakın ne cevap verdi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim, yaptığı ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

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Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de kırmızı-siyah detaylı uzun elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

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Buse Terim'in elbisesini bir kısım takipçisi beğenmedi ve fenomene "Rüküş" eleştirileri geldi. Bir takipçi fenomene "Gıcıklık olsun diye yazmıyorum ama bir an dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz sandım. Neden bu kadar proporsiyonunuza uymayan desenler modeller vs giymekte ısrarcısınız hayret!" deyince verdiği sert yanıtlarla bilinen Terim'den tek kelimelik bir yanıt geldi.

Buse Terim bu ve benzeri eleştirilere "Evet" ya da "Teşekkürler" diyerek yanıt vermesiyle dikkat çekti.


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