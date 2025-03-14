Busenaz Sürmeneli finalde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Busenaz Sürmeneli finalde

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kilo yarı final maçında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Sırp rakibi Anastasija Lukajic'i mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, finale çıktı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo yarı final maçında Busenaz, ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic'le karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak. Final maçları, 16 Mart Pazar günü yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR

Busenaz Sürmeneli, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

Milli boksör, katıldığı son iki dünya şampiyonasında (2019, 2022) altın madalya kazanmıştı. Üçüncü kez altın madalya alarak tarihi bir başarıya imza atmaya çalışacak Busenaz'ın kariyerinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın yanı sıra birer Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor.

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