Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu!

Milli sporcumuz Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci kez gümüş madalya kazandı

Liverpool’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda milli boksör Büşra Işıldar, finalde İrlandalı Aoife O’Rourke’a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

BÜŞRA’DAN ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL

Kadınlar 75 kiloda final ringine çıkan milli sporcumuz, güçlü rakibi O’Rourke karşısında istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi kaybeden Büşra, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Sırbistan’daki şampiyonada da finale yükselen Büşra, yeniden kürsüye çıkarak Türk boksunun yükselen yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"ÇOK İSTEMİŞTİK, OLMADI..."

Maç sonrası duygularına hakim olmakta zorlanan Büşra Işıldar TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Şimdi biraz duygyusalım. Çok istemiştik, istediğimiz gibi olmadı ama Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmanın da gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Son Haberler
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak