Büşra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Büşra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?
BÜŞRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Büşra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çalışan, çaba gösteren.
- Müjde, sevinçli haber.
BÜŞRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Büşra ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Büşra ismini koymak caizdir.