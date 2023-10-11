Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Büşra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?