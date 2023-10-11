Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Büşra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?

Büşra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Büşra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Büşra ne demek? Büşra isminin anlamı nedir?

BÜŞRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Büşra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çalışan, çaba gösteren.

- Müjde, sevinçli haber.

BÜŞRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Büşra ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Büşra ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı Gündem
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi Magazin
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı Gündem
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi Gündem
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi
Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı Gündem
Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti Spor
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti
TBMM'de HAMAS sloganları Siyaset
TBMM'de HAMAS sloganları