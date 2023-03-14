Büşra Pekin yaşam detoksu için Avusturya’ya gitti

Doğa yürüyüşleri yapan ve bol bol dinlenen Büşra Pekin yeni projeleri için enerji topladı. Bir hafta süresince uyguladığı Mayr kürü ile arınan yıldız oyuncu sağlık merkezinin büyüleyici doğasında geçirdiği huzur dolu anları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Türkiye’den ve dünyadan pek çok starın tercih ettiği bir sağlık merkezi olan VIVAMAYR’ın müdavimleri arasında Serenay Sarıkaya, Alara Koçibey, Biricik Suden, Mine Kalpakçıoğlu, Mert Alaş, Naomi Campbell, Elizabeth Hurley, Mischa Barton, Rebel Wilson gibi isimler yer alıyor.