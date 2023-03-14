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Büşra Pekin yaşam detoksu için Avusturya’ya gitti

Son zamanlarda dış görünüşündeki değişiklikler ve verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Pekin, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu an soluğu Avusturya’nın dünyaca ünlü sağlık merkezinde aldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:43
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Büşra Pekin Avusturya’da yaşam detoksu yapıyor

Büşra Pekin yaşam detoksu için Avusturya’ya gitti
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Doğa yürüyüşleri yapan ve bol bol dinlenen Büşra Pekin yeni projeleri için enerji topladı. Bir hafta süresince uyguladığı Mayr kürü ile arınan yıldız oyuncu sağlık merkezinin büyüleyici doğasında geçirdiği huzur dolu anları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Türkiye’den ve dünyadan pek çok starın tercih ettiği bir sağlık merkezi olan VIVAMAYR’ın müdavimleri arasında Serenay Sarıkaya, Alara Koçibey, Biricik Suden, Mine Kalpakçıoğlu, Mert Alaş, Naomi Campbell, Elizabeth Hurley, Mischa Barton, Rebel Wilson gibi isimler yer alıyor. 

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