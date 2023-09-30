Büşra Pekin’in yeni imajı şok etti. Görenler Sıla’ya benzetti

En son Dilberay filmindeki oyunculuğuyla konuşulan Büşra Pekin’in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Pekin’in son halini görenler şarkıcı Sıla'ya benzetti.

Büşra Pekin’in yeni imajı şok etti. Görenler Sıla’ya benzetti

Çok Güzel Hareketler Bunlar da canlandırdığı Havuçlu anne karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Pekin verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Pekin sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

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Saçlarını kısacık kestiren Pekin’in pozu yorum yağmuruna tutuldu. Dilberay filmindeki rolü için 9 kilo alan ve ünlü oyuncu, diyet yaparak 15 kilo verdi.

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Büşra Pekin’in paylaşımına takipçileri "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Git gide Gülşen'e benziyor", "Sıla zannettim" yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri ise Pekin'in estetik yaptırdığını iddia etti ve "Estetik yakışmış" dedi.

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