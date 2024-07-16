Bütçe 6 ayda 747 milyar lira açık verdi

Kaynak: AA
Bütçe 6 ayda 747 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin duyurduğu bütçe uygulama sonuçları Haziran ayında açığın uçtuğunu gözler önüne serdi. Merkezi Yönetim bütçesi yılın ilk yarısında 747,2 milyar TL açık verdi. Sadece Haziran'da verilen bütçe açığı 275,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Haziran'da bütçe açığı uçtu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre bütçe açığı Haziran ayında uçuşa geçti.

Bakanlığı açıkladığı rakamlarda, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 120,4 artarak 591 milyar 218 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri de yüzde 77,6 artışla 866 milyar 498 milyon liraya ilerledi.

Bakanlık verilerine göre Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 yükseliş göstererek, 3 trilyon 831 milyar 365 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 93,7 arttı. Böylece giderler 4 trilyon 578 milyar 549 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi sadece haziran ayında 275 milyar 280 milyon lira açık vermiş oldu. 6 aylık dönemde toplam bütçe açığı rekor seviyelere 747 milyar 183 milyon lira yükseldi.

İlgili Haberler
Trump’a saldıran suikastçının telefonu rekor sürede hacklendi. Hiç bu kadar kolay olmamıştı
Aksu Belediyesi’nde ahlaksız teklif! Cinsel ilişki pazarlığının savunması pes dedirti
Son Haberler
Trump suikastçısının son 48 saati ortaya çıktı. Uzaktan kumandalı fünye detayı Dünya
Trump suikastçısının son 48 saati ortaya çıktı. Uzaktan kumandalı fünye detayı
Kaçak telefon operasyonu Yerel Haberler
Kaçak telefon operasyonu
Bergama'da ormanlık alanda yangın Yaşam
Bergama'da ormanlık alanda yangın
Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi Gündem
Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Gündem
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
TBMM Genel Kurulu toplandı Gündem
TBMM Genel Kurulu toplandı
Tarım ÜFE mayısta arttı Ekonomi
Tarım ÜFE mayısta arttı