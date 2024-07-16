Bütçe 6 ayda 747 milyar lira açık verdi

Haziran'da bütçe açığı uçtu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre bütçe açığı Haziran ayında uçuşa geçti.

Bakanlığı açıkladığı rakamlarda, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 120,4 artarak 591 milyar 218 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri de yüzde 77,6 artışla 866 milyar 498 milyon liraya ilerledi.

Bakanlık verilerine göre Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 yükseliş göstererek, 3 trilyon 831 milyar 365 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 93,7 arttı. Böylece giderler 4 trilyon 578 milyar 549 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi sadece haziran ayında 275 milyar 280 milyon lira açık vermiş oldu. 6 aylık dönemde toplam bütçe açığı rekor seviyelere 747 milyar 183 milyon lira yükseldi.