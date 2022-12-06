İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Arbede esnasında tansiyonu yükselen ve bunun sonucunda da kalp ritmi bozulan İYİ Partili Örs apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu normale döndürülen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hakkında resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda Örs'ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna Duyurulur

İYİ Parti Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs, bugün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaşananlar sonrası kalp ritmi bozukluğu ve yüksek nabız nedeniyle rahatsızlık geçirmiş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınmıştır.

Sayın Milletvekilimizin sağlık durumu iyi olup, gözlem amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir.

Gerek telefonla arayan, gerek sosyal medya aracılığı ile bizlere ulaşan, yanımızda olup dualarını esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Sayın Milletvekilimiz bu tedavi sürecinde doğal olarak telefonlara cevap verememektedir.

Bilgilerinize sunulur.