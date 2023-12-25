Bütçe maratonunda oylama günü

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında açıldı. Bozdağ, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ağır bir gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğünü ve bugünkü birleşimi kendisinin yöneteceğini ifade etti. Bütçe ve kesin hesap tekliflerinin görüşmelerinin 15’inci gününde olduklarını belirten Bozdağ, “Bu teklifler, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 20 Ekim 2023 ve 24 Kasım 2023 tarihleri arasında 21 toplantı, 70 oturum ve 217 saat 59 dakika süren görüşmelerle ele alınmıştır. Bu görüşmelerde 7 bin 834 sayfa tutanak oluşturulmuştur. Genel Kurul’da ise 11 Aralık 2023 tarihinde başlayan görüşmeler, bugün itibarıyla 14 birleşim, 71 oturum ve 180 saat 42 dakika süren çalışmalarla devam etmiştir. Bu çalışmalarda da 6 bin 517 sayfa tutanak yazılmıştır” dedi.

"TERÖRÜN HEDEFİNE ULAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bozdağ, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek, bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda şehit düşen 12 askeri rahmetle andı. “Terörü, bölücü terör örgütünü ve teröristlerini, onlara destek veren ülkeleri ve karanlık odakları yüce Meclis’in çatısı altında bir kez daha kınıyorum” diyen Bozdağ, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak teröre karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlı ve kesintisiz bir mücadele yürüteceğiz. Terör, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğüne, bin yıllık birliğine ve kardeşliğine yönelik bu hain saldırıları bertaraf etme gücüne her zaman sahiptir. Sadece terör örgütünü ve teröristlerini değil, onlara kaynak sağlayan, onları yönlendiren ülkeleri ve karanlık güçleri de tarih önünde hesaba çekmeyi bu büyük millet dün başardığı gibi bugün de başaracaktır. Bu vesileyle terörle mücadelede görev yapan kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve bu alanda çalışan her bir vatan evladının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz.”

Bozdağ’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Bütçenin geneli üzerine konuşmalar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşması sonrası, bütçenin tümü üzerine oylamalar yapılacak ve 15 gün süren görüşmeler tamamlanacak.