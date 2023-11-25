Bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan düzenlemeye göre, saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak.