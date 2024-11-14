Bütün gözler Mike Tyson – Jake Paul maçına çevrildi. Tarihin en pahalı boks maçı bileti satılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bütün gözler Mike Tyson – Jake Paul maçına çevrildi. Tarihin en pahalı boks maçı bileti satılıyor

Tüm dünya cumartesi gecesi Mike Tyson ile Jake Paul’ün dövüşeceği boks maçını bekliyor. Tyson’ın yıllar sonra ringe çıkacağı maç için tarihin en pahalı boks maçı bileti satılıyor.

Tarihin en büyük boksörlerinden biri olan ve kariyerini 2005 yılında noktalayan Mike Tyson ringlere dönüyor. 58 yaşındaki eski boksör, sosyal medya yayıncılığından boksörlüğe geçen 27 yaşındaki Jake Paul ile dövüşecek.

İki boskör, iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek. Boks dünyasının merakla beklediği maça geri sayım başlarken, iki sporcunun da 80 milyon doları bölüşeceği öğrenildi.

Kritik maç 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Netflix'te yayınlanacak.

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

NFL takımlarından Dallas Cowboys'un 80 bin kapasiteli AT&T stadında oynanacak boks maçının ring kenarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında satılıyor.

Öte yandan boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı. Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesinin iki milyon dolar olduğu görüldü.

VIP biletlerin sahiplari, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak. Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.

Tyson, boks kariyerindeki son maçına 11 Haziran 2005'te çıkmış ve emekli olmuştu. 58 yaşındaki efsane boksör, kariyerinde çıktığı 56 maçın 50'sini kazanmıştı. Üstelik 44'ünde rakiplerini nakavt etmişti.

Boks kariyeri başlayalı 1 yıl olan Jake Paul ise çıktığı 11 maçın 10'unda rakiplerini mağlup etti.

Son Haberler
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Juliopolis Antik Kenti'nde tarihi bulgular gün yüzüne çıktı
Juliopolis Antik Kenti'nde tarihi bulgular gün yüzüne çıktı
Kayyum protestosu Ankara'da büyüyen tepkiler
Kayyum protestosu Ankara'da büyüyen tepkiler
Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli
Marmara'da ulaşımına poyraz engeli
SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı