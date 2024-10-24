Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi'nin lansmanı yapıldı

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Bütünleşik Kent Temizliği” hareketinin lansmanında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Esenyurt bizim evimiz ve bu evi birlikte temiz tutmalıyız. Halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okullarımızla ve siyasi partilerimizle bu bilinci yaymak zorundayız. Temizlik sadece belediyenin görevi değildir, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin, Esenyurt Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği “Bütünleşik Kent Temizliği” hareketi başladı. Çevre temizliği ve sürdürülebilir bir kent yaşamını ilçeye kazandırmak için hayata geçirilen projeye, kentin tüm paydaşlarından destek geldi. Kampanya kapsamında Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Özer, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yaşanabilir bir ilçe için harekete geçti.

Altı ay boyunca devam edecek temizlik hareketinin lansmanı, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Lansmanın ardından Tabela Meydanı’na doğru farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Başkan Özer ve Kaymakam Çobanoğlu’nun öncülüğünde yürüyen katılımcılar, meydan ve sokaklardaki çöpleri de topladı.

Yaşanabilir bir gelecek için el ele

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özer, projenin tüm vatandaşların ortak sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, “Projede ilk adımı attığımızda, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın bu çalışmaya katılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Özellikle Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bu çalışmayı başarıya ulaştırmalıyız. Bugün, burada böylesine geniş bir katılım görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Projenin 3 ana ayağı: Temizlik, farkındalık, alışkanlık

"Bütünleşik Kent Temizliği "hareketinin üç temel ayağa dayandığını belirten Başkan Özer, şöyle devam etti:

“Birinci ayağını belediye olarak biz üstleniyoruz. Belediyemiz, temizlik faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Zaten bir ilçe belediyesinin en temel görevlerinden biri temizliktir. Meclis üyelerimizle bu konuda sürekli konuşuyoruz ve ben hep şunu söylüyorum: Birinci önceliğimiz temizlik. Asfaltı birkaç gün sonra yapabilirsiniz, parkı bir hafta sonra tamamlayabilirsiniz ama çöpler bir gün bile geciktiğinde sağlık riske girer. Bu nedenle göreve geldiğim günden beri en çok üzerinde durduğum konu temizliktir. Belediyemizin temizlik filosunu tamamen yeniledik. Şu an sıfır kilometre 114 aracımız var. Ayrıca yeni personel alımları gerçekleştirdik. Şu an yaklaşık 750 personelimizle Esenyurt’u temiz tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir farkındalık kampanyası da başlattık. Belediye ne yaparsa yapsın, halkın desteği olmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir.

"Mahalle mahalle dolaşıp farkındalığı artıracağız"

Esenyurt bizim evimiz ve bu evi birlikte temiz tutmalıyız. Halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okullarımızla ve siyasi partilerimizle bu bilinci yaymak zorundayız. Temizlik sadece belediyenin görevi değildir, hepimizin ortak sorumluluğudur. Projenin üçüncü ve en önemli ayağı ise temizlik bilincinin bir alışkanlık haline getirilmesi. Herkes evinin önünü temiz tutarsa, temiz bir Esenyurt’a kavuşuruz. Bu kampanya altı ay boyunca sürecek ve bu süreçte mahalle mahalle dolaşıp farkındalığı artıracağız. Esenyurt’un gelecekte yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum. Bu kampanyayı başlatalım ki gelecek nesiller bizden razı olsun. Ben projeye destek sunan herkese teşekkür ediyorum.”

“Bu çocuklarımıza temiz, güzel bir Esenyurt bırakmakla mükellefiz”

Özer, Tabela Meydanı’nda kendisini karşılayan çocuklarla birlikte “Bir Dünya Bırakın” şarkısını seslendirdi. Çocuklara çevre bilincini aşılamanın önemine dikkat çeken Özer, “Bu çocuklarımıza temiz, güzel bir Esenyurt bırakmakla mükellefiz. Onlara bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmalı ve davranışlarımızla örnek olmalıyız. Esenyurt bizim evimiz ve bu evi temiz tutmak hepimizin görevidir. Hep birlikte temiz bir çevre, mutlu bir Esenyurt için çalışacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz temiz güvenli bir Esenyurt"

Sokakların hem kir ve tozdan hem de kötü olaylardan arındırılacağını aktaran Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise “Değerli Başkanımız projeyi anlattığında ben yalnızca destek vermekle kalmayacağımı, bizzat içinde olacağımı söyledim. Çünkü bu proje hepimizi ilgilendiriyor. Esenyurt hepimizin ve burada yaşayan herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Projede yaptırım uygulayacak mısınız diye sordum. Belediye olarak bu konuda kararlı olduklarını belirttiler. Altı ay boyunca sürecek olan bu kampanya sonrasında, çevre kurallarına uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu kararlılık, projenin başarısında kilit rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sokaklarımızı sadece çöpten değil, uyuşturucudan da temizleyeceğiz”

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sürekli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Kaymakam Çobanoğlu, “Sokaklarımızı sadece çöpten değil, uyuşturucudan da temizleyeceğiz. Esenyurt’u hem temiz hem de güvenli bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2023 ve 2024 asayiş olayları değerlendirmesine göre, ilçemizde suç oranında yüzde 13’lük bir düşüş var. Emniyet ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyor. Personel ve araç sayımızı artırıyor, MOBESE kamera sayımızı çoğaltıyoruz. Esenyurt’u daha güvenli, huzurlu ve temiz bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Etkinliklerle dolu 6 ay

6 ay sürecek kampanya boyunca çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların çöplerini ayrıştırması, sürdürülebilir bir kent yaşamı ve sıfır atık uygulamaları gibi başlıkların yer aldığı programda; farkındalık yürüyüşleri, yarışmalar ve eğitim programları ile yurttaşların katılımı teşvik edilecek. Ayrıca, uzun vadede atık yönetimi, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi gibi sürdürülebilirlik hedefleri de projenin önemli bir parçası olacak.